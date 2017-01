Unha deputada do PP de Ourense airea a discusión entre Iglesias e Errejón

"Mientras hablamos de pobreza energética, empleo joven... Errejón e Iglesias a lo suyo, entre la bronca y el móvil”. Foi o tweet que escribiu a parlamentaria ourensá do PP, a ourensá Ana Vázquez Blanco, sobre a conversa que mantiveron este martes na Cámara Baixa os dous dirixentes de Podemos.

Suposta discusión entre Errejón e Iglesias no Congreso captada pola deputada do PP Ana Vázquez Blanco

De feito, a deputada mesmo sacou fotos de Iglesias e Errejón na Cámara para amosar esa suposta discusión entre ambos. Unha escena que tampouco pasou desapercibida para os fotógrafos que nese momento se atopaban no hemiciclo que tamén captaron esas imaxes.

Máis de media hora durou ese intercambio de pareceres entre os dous dirixentes de Podemos, que só teñen xa un día para alcanzar un acordo que poida evitar que confronten os seus proxectos políticos na Asemblea Cidadá estatal de Podemos en febreiro.

Foi tanta a atención que levantaron que tiveron que ser varios deputados do seu grupo os que os advertiron de que eran obxecto de comentarios entre os xornalistas e obxectivo das cámaras. Tras decatarse dese detalle, ambos prestaron tamén atención aos fotógrafos e mostráronse ante as cámaras con outro aspecto e xestos máis amables.

Desde as filas de Podemos, algúns deputados quitaron ferro ao ocorrido, asegurando que non foi para tanto e que simplemente era unha discusión normal nun proceso interno no que hai tensións.