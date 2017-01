En Marea, PSdeG e BNG coincidiron ao mostrar a súa preocupación sobre a posibilidade de que tras a súa reunión co ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "xustifique" novos atrasos para a chegada do AVE a Galicia. Fronte a iso, o PPdeG confiou en que do encontro que se celebra esta tarde saia "un prazo real" que teña en conta as "circunstancias técnicas" e "a capacidade do Goberno para actuar".

A primeira en comparecer ante os medios tras a reunión da Xunta de Portavoces deste martes foi a líder do BNG, Ana Pontón, quen considerou que Feijóo vai a Madrid a "xustificar os atrasos e incumprimentos" e para "ser o mensaxeiro da mala noticia" de que Galicia terá "un AVE de segunda".

"A nós non nos valen as escusas de Feijóo. O Goberno do Estado tiña os presupostos aprobados e non os executou. Polo tanto, hai unha irresponsabilidade xa que non era un problema de falta de dotación presupostaria senón da fraude duns presupostos do PP que consignan partidas que despois non se executan", apuntou.

Tras a intervención de Pontón, o voceiro parlamentario dos socialistas galegos, Xoaquín Fernández Leiceaga, augurou que "vendo como evolucionan os acontecementos", co "desfile de novas datas, pretextos e desculpas" para a chegada do AVE a Galicia, o presidente de Xunta sairá do encontro "cun atraso parcial e en diferido".

Así mesmo, advertiu do risco de que a conclusión da viaxe de Feijóo a Galicia sexa "aprazar a chegada do AVE ata o horizonte de 2019 ou 2020", unha data que, na súa opinión, "tampouco se vai cumprir". "Ademais, non van completar o tramo Taboadela-Ourense-Empalme", apuntou.

Fronte a iso, Leiceaga pediulle á Xunta que reivindique o convenio asinado co Executivo estatal nos termos orixinais, "especialmente despois de que quedase claro que a idea de que o atraso se debía a que o Goberno estaba en funcións era falsa".

"RECIBIR INSTRUCIÓNS"

Pola súa banda, o voceiro parlamentario de En Marea, Luís Villares, considerou que Feijóo vai á capital do Estado a "recibir instrucións, do mesmo modo que cando o ministro" estivo en Galicia.

E é que para Villares, Feijóo "é un bo mandado pero un mal presidente" xa que "non se pode admitir que se vulnere unha posición de país como a que existe en relación á necesidade de completar as infraestruturas ferroviarias".

Sobre esta cuestión, tamén criticou que o xefe do Executivo autonómico "acepte humillacións" como a que, ao seu xuízo, fixo "o ministro de Fomento o mes pasado en Santiago de Compostela" e que "agora completa Feijóo en Madrid actuando como subordinado do PP".

"PRAZO REAL"

O último en comparecer ante os medios foi o voceiro parlamentario do PPdeG, quen asegurou que "non é malo que o Goberno da Xunta teña unha interlocución co ministro de Fomento para falar daquelas infraestruturas que teñen importancia para o país e que son competencia" do Estado.

Segundo indicou, deste encontro esperan que "se estableza un prazo real" para a posta en marcha do AVE e para a finalización das obras. Todo iso, "tendo en conta todas as circunstancias, tanto técnicas como de capacidade de actuar do Goberno".

Ademais, tamén explicou que espera que se de información sobre o desenvolvemento das intermodais e que se aborde a transferencia da titularidade da AP-9 a Galicia.