O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "agradeceu" este martes "que non se improvise" no sector enerxético e que as empresas invertan "para que no futuro haxa enerxía accesible" e "paliar os altos prezos" da electricidade.

Así o sinalou durante a inauguración oficial da central hidroeléctrica de San Pedro II nos Peares (Ourense), localidade natal do presidente galego, xestionada pola empresa Iberdrola e que produce enerxía para abastecer 44.000 fogares.

Na súa intervención o presidente da Xunta resaltou a importancia de "optimizar os recursos enerxéticos" para reducir o custo da xeración eléctrica e destacou que a central de San Pedro II é "un exemplo" do aproveitamento dos recursos naturais ao usar a auga do encoro de San Pedro I para xerar enerxía.

"Agradezo que non se improvise en enerxía e se fagan este tipo de actuacións", destacou o presidente da Xunta, en referencia á obra inaugurada e que completa a central Santo Estevo-San Pedro, que Núñez Feijóo cualificou como o "maior complexo hidroeléctrico de Galicia".

Para Núñez Feijóo "agora que se fala do prezo inaccesible da enerxía por todo o que se podía producir mal: escaso vento, escaseza de chuvia e sol insuficiente" confírmase a necesidade de que as empresas invertan para facilitar a accesibilidade á enerxía e "paliar os altos prezos da electricidade".

"Agora dámonos conta de que as empresas que inverten no futuro son as que poden garantir que no futuro sigamos tendo a enerxía accesible e que este tipo de investimentos (en referencia á nova central eléctrica) acredita que se debe inverter en futuro para paliar efectos punta que poden ter de cando en vez a alza de prezos", insistiu o presidente galego.

Tamén confiou en que o prezo da luz que estas últimas semanas alcanzaron cifras históricas "baixe coa mesma intensidade coa que soben a chuvia e o vento" que chegan agora á Península.

APOSTA POLAS ENERXÍAS RENOVABLES

Por outra parte o xefe do Executivo galego resaltou a aposta do Executivo galego pola "enerxía renovable".

Dentro deste apartado incluíu o reaproveitamento das augas dos encoros para producir máis enerxía sen necesidade de aumentar o número de presas, tal e como acontece coa central de San Pedro II.

Tamén explicou que o compromiso de Galicia coas enerxías renovables se traduce en que hoxe en día é a segunda comunidade con máis potencia hidráulica instalada -o 18% de toda a capacidade hidráulica de España- e en que produce 2,5 gigavatios por hora en enerxía eólica.

Nesta aposta polas renovables tamén se enmarcou a intervención do presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, que resaltou a "inversión de preto de 30.000 millóns de euros nos últimos dez anos" da súa empresa para converterse nun "grande produtor hidroeléctrico e o primeiro produtor eólico mundial".

GALICIA, REFERENTE DA ENERXÍA SEN EMISIÓNS

Sánchez Galán resaltou que na actualidade Iberdrola é "un referente internacional da loita contra o cambio climático".

Así, explicou que a empresa "reduciu" as súas emisións "nun 75% nos últimos anos", ata representar na actualidade "só un terzo da media das do sector eléctrico europeo".

O presidente de Iberdrola destacou o caso de Galicia, onde "o 100% da produción ten orixe renovable e está, polo tanto, libre de emisións".

A NOVA CENTRAL

A central de San Pedro II remata a ampliación do complexo hidroeléctrico de Santo Estevo-San Pedro, cualificada polo presidente de Iberdrola como "a obra hidráulica máis importante de Galicia" pola potencia xerada, case 500 megavatios, que supón enerxía para máis de 320.000 fogares.

As obras deste complexo supuxeron unha inversión de 200 millóns de euros. Desta cifra, 52 millóns corresponden á central San Pedro II inaugurada este martes.

Este complexo completa as instalacións do encoro de San Pedro I, realizadas en 1959 e que xeraban unha potencia de 32 megavatios, cunha nova turbina capaz de xerar 23 megavatios. As obras realizáronse "nun tempo marca" de dous anos e medio, e a central está operativa dende decembro de 2015.