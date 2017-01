A Xunta aumentará as axudas a proxectos non agrícolas no rural nun 60%, ata 5,5 millóns de euros

A Consellería do Medio Rural incrementará en case un 60 por cento, ata chegar a 5,5 millóns de euros, as axudas a proxectos empresariais no rural galego non relacionados directamente con actividades agrícolas ou forestais.

Así o comunicou este martes a conselleira do Medio Rural, Anxos Vázquez, durante unha visita á empresa Plascies, en Mos (Pontevedra), onde indicou que a próxima convocatoria destas axudas dividiranse en dúas liñas: Subvencións para comprar maquinaria e bens de equipo; e apoio á creación, mellora, ampliación ou modernización de empresas non agrarias.

A conselleira recordou que estas axudas supoñen o 45 por cento da inversión realizada no rural galego, co que, en total, se inverterán a este fin "polo menos uns 12 millóns de euros".

Respecto á última convocatoria, indicou que a inversión realizada propiciou a creación de 117 empregos e o mantemento doutros 372. Os beneficiarios son pequenas empresas, persoas físicas que residen nunha zona rural e familias titulares dunha expropiación agraria que diversifiquen as súas actividades en ámbitos non agrícolas.