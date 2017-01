Sánchez Izquierdo calcula que a dixitalización do arquivo da CRTVG podería custar ata 12 millóns

O director xeral da Compañía de Radio-Televisión de Galicia (CRTVG), Alfonso Sánchez Izquierdo, sinalou este martes que os medios públicos atópanse agora inmersos no proceso de dixitalización da produción, que se prolongará "polo menos un ano, ata o primeiro trimestre do ano 2018", cun custo de 12 millóns de euros. A segunda fase, dixitalizar o arquivo, podería alcanzar un custo similar.

Revelouno o director xeral durante a súa comparecencia na comisión parlamentaria da CRTVG, en resposta ao deputado socialista Luis Álvarez, quen se interesou sobre os plans, prazos e presuposto estimado para o desenvolvemento da dixitalización do arquivo.

Sánchez Izquierdo subliñou que a compañía está agora inmersa no desenvolvemento do sistema de produción dixital, que comporta "un esforzo financeiro de máis de 12 millóns de euros", que é preciso abordar cun modelo de financiamento a cinco anos. "Facémolo dentro das nosas capacidades financeiras e tamén técnicas", explicou.

Aínda que subliñou que "saturarse de boas intencións" pode supoñer "un perigo grave de frustración", avanzou que si hai xa algúns cálculos sobre a mesa en relación ao plan de dixitalización do arquivo, antes de precisar que "se os prezos do mercado non varían" podería alcanzar un custo "moi similar" ao do sistema de produción: 12 millóns de euros.

En todo caso, sinalou que hai unha "galla con varias posibilidades" e esta é a "máis cara", toda vez que existirían opcións para enfrontar o proceso "con ofertas de entre os oito e os nove millóns". "Pero hai que facer de forma prudente as previsións", apostilou.

DECISIÓN PENDENTE SOBRE ALMACENAMENTO

Con 250.000 horas de contidos audiovisuais para envorcar no soporte dixital, Sánchez Izquierdo destacou que aínda non hai unha decisión adoptada en relación ao sistema de almacenamento, é dicir, se se optará por medios internos "da casa", por recorrer a opcións externas ou por "un mix".

"Facelo na casa podería supoñernos un custo adicional de cinco millóns, pero almacenar fóra ten tamén un custo anual recorrente dun millón de euros. Non hai unha decisión pechada", resolveu.

ESTRUTURA ANEXA

Luis Álvarez tamén lle preguntou sobre o calendario de construción dunha estrutura anexa á redacción da TVG para o traslado provisional dos profesionais durante o desenvolvemento do proceso de dixitalización e incidiu na "baixada" da adxudicación (630.000 euros) cando a obra se licitou por case un millón.

"A adxudicataria xa nos fixo traballos a plena satisfacción; espero que máis ou menos a finais de abril poidan estar finalizados os traballos", sinalou Sánchez Izquierdo, quen explicou que, unha vez que a estrutura cumpra o seu obxectivo e se desmonte, se reutilizarán aqueles elementos que sexa posible e se subhastará o resto, salvo que, no seu momento, haxa unha opción máis oportuna.

En canto á "baixada", sinalou que non lle "estrana" dado o ámbito de "alta competitividade". "Vivimos nun contexto de alta escaseza de obra pública, non de alta competitividade", matizou Luis Álvarez.