O exdirector xeral da Garda Civil Arsenio Fernández de Mesa, novo conselleiro de Rede Eléctrica

O consello de administración de Rede Eléctrica de España (REE) designou novo conselleiro da compañía ao exdirector xeral da Garda Civil, o galego Arsenio Fernández de Mesa, segundo anunciou a empresa nunha nota remitida á Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV).

Fernández de Mesa, que deixou o seu cargo á fronte da Garda Civil en novembro do ano pasado, asume o posto de vogal de REE por cooptación e en substitución de Agustín Conde, quen saíu do consello de administración ese mesmo mes para converterse en secretario de Estado de Defensa.

Nunha nota de prensa, a compañía indica que Fernández de Mesa "foi considerado idóneo para o cargo, dada a súa experiencia e coñecementos en materia de seguridade integral, condicións que tamén reunía Agustín Conde e que son fundamentais para Rede Eléctrica".

REE destaca do novo conselleiro a súa condición de deputado durante sete lexislaturas, entre 1989 e 2012, así como o desempeño de cargos como o de presidente da Comisión Nacional de Defensa, membro da Asemblea Internacional da OSCE e membro da Asemblea Parlamentaria da Alianza Atlántica.

Tamén foi delegado do Goberno en Galicia (2000-2004) e asesor do ministro de Administracións Públicas (2004), ademais de director xeral da Garda Civil entre decembro de 2011 e novembro de 2016.

Nesta última etapa, asegura REE, Fernández de Mesa adquiriu "máis experiencia non só en materia de seguridade, senón tamén no ámbito da xestión de organizacións, xa que xestionou un equipo de 85.000 profesionais en máis de 45 países".

Nacido en Ferrol en 1955, o novo conselleiro do xestor técnico da rede eléctrica é funcionario do Estado e ocupou cargos no Partido Popular como o de coordinador territorial nacional.