O Goberno "non ten ningunha obxección" ante a demanda de crear unha comisión de investigación sobre o rescate ás caixas de aforro, segundo asegurou o ministro de Economía, Luis de Guindos, durante a súa comparecencia na comisión de Economía do Congreso.

"Se houbo un proceso que tivo luz sobre os datos foi o do rescate bancarios", defendeu, tras asegurar que a Comisión Europea e o Banco Central Europeo (BCE) "aparecen cada tres ou catro meses e fan un informe".

Non obstante, esta petición do partido laranxa foi bloqueada este martes na Mesa do Congreso por parte dos grupos popular e socialista.

O deputado de Cidadáns Toni Roldán lamentou ante os medios ao finalizar a comisión de Economía este bloqueo e explicou que simplemente queren saber "que é o que pasou, por que saíron mal as cousas e por que os cidadáns tiveron que pagar 60.000 millóns de euros".

En canto ás afirmacións de Guindos sobre que o Goberno non ten ningún problema en investigar o rescate, Roldán defendeu que "algo terá que esconder o seu partido, porque se non, aceptaríase que se investigase".

PROPOSTA BLOQUEADA

O PP e o PSOE volveron rexeitar este martes a pretensión de Cidadáns de que sexa a Mesa do Congreso quen pida crear unha comisión de investigación sobre o rescate bancario.

Segundo indicaron fontes parlamentarias, os representantes de PP e PSOE entenden que a Mesa do Congreso é un órgano "substantivo" que non debe mesturarse en cuestións partidistas, polo que non pode facer súas iniciativas de parte que deben debaterse no Pleno da Cámara baixa.

Tras coñecerse o informe do Tribunal de Contas sobre as axudas á banca, que cifraba en máis de 60.000 millóns o custo do rescate, tanto Unidos Podemos como Ciudadanos anunciaron a súa intención de reclamar que o Congreso abrise unha investigación ao respecto. Para pedir unha comisión deste tipo, o Regulamento esixe un mínimo de 70 deputados, dous grupos parlamentarios ou o aval da Mesa do Congreso.