O alcalde de Vigo prepara un acto con alcaldes en apoio a Susana Díaz en Madrid para a próxima semana

O alcalde de Vigo e presidente da Federación Española de Municipios (FEMP), Abel Caballero, está a organizar para a próxima semana un acto en Madrid con primeiros edís socialistas de toda España para mostrar o seu respaldo a unha eventual candidatura da presidenta da Junta de Andalucía, Susana Díaz, á Secretaría Xeral do PSOE.

Segundo confirmaron a Europa Press fontes próximas ao alcalde, o acto terá lugar o sábado día 11 de febreiro pola mañá, no Pavillón da Fundación ONCE na capital. O evento servirá para escenificar o respaldo que concitaría un paso á fronte de Díaz e coincidirá cos congresos que esa fin de semana celebran tamén en Madrid o PP e Podemos.

Mentres, fontes do PSOE de Andalucía aseguraron a Europa Press que cando Susana Díaz reciba o convite a este encontro, a atenderá como fai coas doutros compañeiros do partido, polo que con toda probabilidade asistirá ao acto.

O espírito desta convocatoria non é outro que o de exhibir o apoio á súa candidatura para facerse co liderado do PSOE, que aínda non se confirmou. O presidente da FEMP, que goberna en Vigo con maioría absoluta, é un dos dirixentes socialistas que máis claramente expresou o seu respaldo a Díaz na carreira pola Secretaría Xeral do PSOE.

LEVA MESES animándoa

De feito, pediulle en repetidas ocasións en público que se presente. Agora, quere rodearse doutros alcaldes que opinan o mesmo ca el para demostrar esa forza nun acto en Madrid. Polo momento, dende o seu ámbito non se ofrecen nomes dos asistentes, nin o público que espera reunir.

Dende que o Comité Federal do PSOE puxese data ao 39 Congreso, só o exlehandakari Patxi López e o ex secretario xeral do partido Pedro Sánchez anunciaron que se presentarán ás primarias. E lanzáronse á carreira con actos con militantes en diferentes federacións.

Sánchez, que deu o seu paso á fronte en Dos Hermanas (Sevilla) estará esta semana en Castellón e Zaragoza, mentres que López, que foi o primeiro en postularse, está tamén inmerso nunha xira polo territorio, que de momento tivo paradas en Portugalete e Fuenlabrada (Madrid) e na que quere manter de momento un ritmo non apresurado, dado que aínda quedan catro meses por diante.

Mentres tanto, Susana Díaz, aínda que sen confirmar os seus plans, protagonizou unha pequena ruta por Castilla y León, na que tivo varios encontros con militantes.

Se confirma a súa presenza no acto organizado por Abel Caballero, Susana Díaz dirixirase ao partido dende Madrid, federación á que pertence Pedro Sánchez e que se atopa dividida, aínda que os seus cadros se decantaron publicamente en apoio de Patxi López.

Tanto o presidente do partido, o alcalde de Fuenlabrada Manuel Robles, como a secretaria xeral, Sara Hernández, que estiveron con Sánchez no pasado, acudiron o pasado venres ao primeiro acto de Patxi López nesta federación, ao que tamén foron cinco alcaldes da Comunidade.