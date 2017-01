Cae un ancián a un regato en Barreiros (Lugo) cun coche sen carné

Un ancián precipitouse na tarde deste martes a un regato cando circulaba cun coche sen carné polo municipio lucense de Barreiros (Lugo).

O home tivo que ser axudado a abandonar o vehículo, que quedou encaixado no río de xeito lateral. Aínda que a vítima resultou ilesa, os efectivos sanitarios recomendáronlle ser sometido a unha revisión, segundo informa o 112 Galicia.

Unha persoa particular contactou co 112 ás 16,00 horas desta tarde para alertar do accidente. Está previsto que unha grúa retire do regato o vehículo sinistrado.