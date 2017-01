AM.- Feijóo responderá no próximo pleno sobre a industria do automóbil, o AVE e a súa actuación política ante Madrid

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, responderá no próximo pleno ordinario, que terá lugar os días 7 e 8 de febreiro, sobre a situación da industria auxiliar do automóbil na área de Vigo, o acceso do AVE á cidade de Ourense ou a súa "defensa dos intereses de Galicia" ante do Goberno estatal.

Diso informaron este martes os voceiros dos grupos parlamentarios da Cámara galega na súa comparecencia ante os medios tras a Xunta de Portavoces, na que se deu luz verde á orde do día desta sesión.

En concreto, En Marea aproveitará a súa quenda de interpretación para preguntarlle a Feijóo sobre os accesos ferroviarios a Ourense. "Esiximos de quen é o presidente de todos os galegos que esixa a finalización das obras, a licitación inmediata e que rematen co bloqueo ao proxecto de acceso a Ourense para que poida estar materializado nun prazo razoable", indicou Villares antes de sinalar que "xa abonda de posicións subalternos" por parte da Xunta".

Pola súa banda, o voceiro socialista Xoaquín Fernández Leiceaga levará á sesión de control a Feijóo unha pregunta sobre a situación da industria auxiliar do automóbil en Galicia, que afecta especialmente á área de Vigo. "Feijóo debe ofrecer unha resposta despois de que as últimas 20 implantacións de empresas auxiliares se saldasen con 20 para o Norte de Portugal e cero para Galicia".

Ademais, a líder do BNG, Ana Pontón, avanzou que cuestionará ao máximo mandatario autonómico sobre o seu papel na defensa dos intereses dos galegos. "Galicia necesita un presidente que estea disposto a defender os intereses lexítimos dos galegos aínda que iso supoña non caer simpático en Madrid", considerou.

INICIATIVAS

Segundo explicou o voceiro parlamentario do PPdeG, Pedro Puy, tras a celebración do pleno extraordinario de presupostos do luns, na xornada plenaria do martes prevese que se aprobe a lei de medidas fiscais e administrativas, coñecida como lei de acompañamento dos presupostos.

Ademais, ese mesmo día, as conselleiras de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez, e Medio, Beatriz Mato, continuarán a rolda de comparecencias dos membros do Goberno galego na Cámara para dar conta das previsións de traballo dos seus respectivos departamentos para a presente lexislatura.

En este pleno ordinario, conforme sinalou Pedro Puy, o PPdeG defenderá que se adopten as medidas necesarias para evitar o peche do Centro de Información á Muller (CIM) de Ponte Caldelas, así como que se inicien as actuacións para adecuar os coeficientes redutores da idade de xubilación ás características da actividade marítimo-pesqueira en Galicia.

O Grupo Popular tamén cuestionará o Goberno galego sobre as medidas e axudas que impulsa para a vertebración do sector lácteo galego. Ademais, preguntará pola evolución dos datos da enfermidade gripal neste inverno, así como polo balance do programa reconduce para atender as familias obxecto de desafiuzamento.

INICIATIVAS DE EN MAREA

Na rolda de prensa tras a Xunta de Portavoces, Villares destacou que a súa formación pedirá no pleno información sobre a retirada de amianto nos centros educativos de Galicia despois de que pais do CEIP Ramón de la Sagra de A Coruña protestasen pola retirada deste material sen que se interrompesen as clases.

Así mesmo, En Marea tamén levará ao pleno o emprego público, a mellora das axudas á contratación entre os beneficiarios da Risga ou a precariedade laboral no servizo de extinción de incendios. Todo iso ademais dunha interpretación en materia de pobreza enerxética e dúas mocións sobre o sector lácteo e a violencia machista na escola.

Pola súa banda, Leiceaga sinalou que a súa formación incluirá unha moción para reclamar á Xunta que reivindique o cumprimento do compromiso de manter 2018 como data límite. Tamén ofrecerán a proposta de acelerar o tramo Ourense - Taboaela - Empalme coa licitación conxunta de proxecto e obra, e pedirán a convocatoria da Comisión de Seguimento.

Os socialistas tamén incluirán unha proposición non de lei para reclamar un plan de revisión total do copagamento farmacéutico, que empece coa súa retirada aos xubilados que perciban menos de 800 euros ao mes. Ademais, solicitarán á Xunta a execución total, en 2017, do Plan de Infraestruturas Xudiciais 2010-2015.

PROPOSTAS DO BNG

Na súa comparecencia, Ana Pontón avanzou que o BNG proporá reducir o IVE na factura da luz do "21% ao 4%" e que iso se acompañe dunha tarifa eléctrica galega, cuestión que, segundo indicou, permitiría "rebaixar a factura de 150 a 100 euros ao mes".

Na sesión plenaria a formación nacionalista tamén pedirá a posta en marcha dun sistema de arbitraxe que obrigue aos bancos a devolver o cobrado polas cláusulas chan, que se acompañe dun plan de inspección das entidades para garantir o cumprimento da sentenza europea.