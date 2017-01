O voceiro parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, considerou que o presidente da Xunta e líder do PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, "prepara o terreo" para as eleccións municipais ao manter cinco deputados como conselleiros despois de dúas lexislaturas en criticaba a "acumulación de cargos".

Así denunciouno na súa comparecencia ante os medios tras a reunión da Xunta de Portavoces na que se aprobou a orde do día dos próximos plenos, que comezarán coa toma de posesión de cinco novos parlamentarios do PP, que substituirán outros tantos membros do Executivo autonómico.

Para Leiceaga, o presidente da Xunta "divide o seu gabinete" en dúas clases de conselleiros, "os chamados a saltar á área local" e "o resto, que contan a priori con máis garantía de continuidade".

Polo camiño queda, na súa opinión, "o principio dunha muller, un home, un cargo" que "formaba parte dos criterios defendidos por Feijóo no seu primeiro mandato, como fixo coa austeridade ao subirse o salario propio e o dos seus altos cargos a partir deste ano".