Santiago Auserón presenta en Bilbao un ciclo de concertos e entrevistas con Drexler, Zambujo, Martirio e Uxía

O Teatro Campos Elíseos de Bilbao acollerá dende o próximo día 16 o ciclo de concertos e entrevistas 'Voces na Ría', dirixido por Santiago Auserón. A iniciativa contará coa presenza do uruguaio Jorge Drexler, o portugués António Zambujo, os andaluces Martirio e Raúl Rodríguez, e a galega Uxía.

O ciclo, impulsado polo Teatro Campos Elíseos e La Huella Sonora, permitirá "conversar" cos autores sobre "as súas traxectorias vitais e artísticas, as súas influencias, as súas técnicas de traballo e as súas inquietudes, dando pé para que se estableza a comunicación coa audiencia", explica o propio Auserón.

O obxectivo é "coñecer a persoa singular que hai en cada artista" e afondar nas "motivacións que lle levaron a practicar o seu oficio" e na súa visión sobre o papel que "o cantor e o músico han de cumprir en sociedade".

Á entrevista, seguirá o concerto de cada convidado en "formato próximo", ao final do cal pedirá "licenza para xuntar a miña voz á súa e recrear xuntos algunha peza emblemática", sinala o seu director.

Segundo detallaron dende o Teatro bilbaíno, o cantautor uruguaio Jorge Drexler actuará o día 16 de febreiro, mentres que o portugués António Zambujo protagonizará a sesión do 23 de febreiro. En marzo, Martirio e o seu fillo Raúl Rodríguez actuarán o día 2 e a galega Uxía o día 9.