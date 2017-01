A xira de 'Voaxa e Carmín', obra sobre As Marías, chega a Ourense este venres

A xira da obra 'Voaxa e Carmín', centrada na figura das Marías, as dúas emblemáticas mulleres que viviron en Santiago o pasado século, chega a Ourense este venres, 3 de febreiro (Auditorio Municipal, 20,30 horas).

Esta obra de Esther F. Carrodeguas foi merecedora do premio Abrente para textos teatrais en 2015, producida por ButacaZero e eme2, en coprodución co MIT Ribadavia.

Mabel Rivera e Belén Constenla interpretan a Maruxa e Coralia Fandiño Ricart, coñecidas como As Marías de Santiago de Compostela ou As dúas en punto.

A peza, segundo explicou a organización, busca "dignificar a figura de dúas mulleres exiliadas en terra cunha proposta que chegará ao corazón do público, tanto dos que as coñeceron como dos que non".

A xira de inverno de 'Voaxa e Carmín' chegará posteriormente a Santiago de Compostela, do 8 ao 11 de febreiro.