Arume dará formación como monitor de comedor a uns 30 usuarios de Down Galicia

A Federación Galega de Institucións para a Síndrome de Down, Down Galicia, e a empresa de restauración Arume asinaron un convenio de colaboración para fomentar a formación e a inserción de persoas con síndrome de Down e/ou minusvalidez intelectual no mercado laboral ordinario.

Neste acordo Arume comprométese a ofrecer a preto de 30 usuarios un curso formativo como monitor auxiliar de comedor, segundo informaron nun comunicado.

Baixo este programa, os participantes recibirán unha semana de formación teórica e outras tres de prácticas formativas en comedores xestionados por Arume.

Así mesmo, os participantes estarán baixo a supervisión dun profesional responsable que exercerá de titor ao longo do programa e terán á súa disposición os medios necesarios para as tarefas que realicen. Pola súa banda, Down Galicia proporcionará un preparador laboral que servirá de apoio e estará presente durante o período de formación.

Finalmente, aqueles participantes que completen a formación con éxito recibirán un diploma de monitor auxiliar de comedor escolar. Da mesma forma, Arume tamén se comprometeu a ofrecer a algúns deles a posibilidade de ser contratado.

Este convenio forma parte do programa 'Emprego con Apoio', que desenvolveron entidades de Down Galicia dende o ano 2002 e que busca atender as necesidades e barreiras das persoas con síndrome de Down e/ou minusvalidez intelectual á hora de acceder a empresas ordinarias.