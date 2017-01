Persoal de GEA cobra 144.000 euros do total que se lles debe polos terreos da antiga fábrica

A CIG informou de que os extraballadores do Grupo de Empresas Álvarez (GEA) cobraron os 144.000 euros que lles debían un avogado e unha empresa pola venda de parte dos terreos da antiga fábrica en Cabral e Coruxo, se ben manteñen as mobilizacións para que unha inmobiliaria lles pague o resto da débeda, que ascende máis de dous millóns de euros.

O grupo de traballadores que asesora a CIG, que reclamaba estes 144.000 euros despois de que "o letrado repartise o diñeiro unicamente entre os afiliados de CC.OO. e UGT", recibiu o talón este luns, como estipulaba un acordo de recoñecemento e liquidación da débeda que ata agora se negaban a cumprir ao sinalarse "mutuamente" as entidades como responsables do non pagamento.

O secretario comarcal da CIG de Pontevedra, Marcos Conde, trasladou a súa satisfacción porque o persoal vaia cobrar parte da débeda, pero apostou por continuar coas mobilizacións ata recuperar o total das cantidades pendentes. "Este cobramento foi posible pola actitude incansable dos seus exempregados, que levan meses con protestas,", selou.

Así as cousas, o sindicato incidiu en que os extraballadores "aínda terían que cobrar máis de dous millóns" de euros dunha segunda inmobiliaria, polo que este martes durante dúas horas volveron concentrarse ás portas dos xulgados de Vigo para pedir 'Gea, solución'.