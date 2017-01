CRTVG avanza novos contratos para levar produtos audiovisuais a outros países e pide apoio dos gobernos ao sector

O director xeral da Corporación de Radio-Televisión de Galicia (CRTVG), Alfonso Sánchez Izquierdo, destacou a "capacidade" e "calidade" dos produtos audiovisuais galegos. Como exemplo, repasou varias series e producións que se distribúen en canles doutros países, ao tempo que avanzou "novos contratos" e pediu o apoio "dos gobernos" ao sector.

O a comisión parlamentaria da CRTVG, en resposta a Raquel Arias (PP), quen destacou o peso da produción audiovisual galega na economía e a súa facturación, ademais de interesarse pola internacionalización, Sánchez Esquerdo aludiu á distribución internacional de 'Serramoura', 'Hospital Real', 'Os Bolechas', entre outros produtos.

"Recentes negociacións permiten que 'Hospital Real' vaia chegar tamén a destinos como Estonia, Dubai e Emiratos Árabe, e que a miniserie 'Códice' se emita proximamente en Lituania e Singapura", engadiu, ao tempo que deu por feito que, en breve, poderá anunciar "sinaturas de novos contratos con distribuidoras ou produtoras doutros países".

En concreto, confía en "poder avanzar máis" en 2017 no mercado latinoamericano, "en liñas de produción conxunta". "Espero poder dar boas noticias en datas próximas", manifestou o director xeral, quen chamou a aproveitar a oportunidade que brinda un mercado que "quere máis produto audiovisual do que a industria está" en condicións de ofertar".

"Boa parte do éxito e do fracaso virá da man da iniciativa do sector audiovisual, da creatividade, pero tamén de mellorar a súa capacidade de xestión,", reflexionou, ao tempo que considerou clave que haxa "unha clara complicidade do sector público, especialmente dos Gobernos ben central ou autonómico".

Non en van, resaltou que o sector audiovisual ten "unha capacidade de xerar valor engadido que non se produce en ningún outro". "Temos que poñer a iso e dende a CRTVG estamos dispostos a aproveitar a situación e a circunstancia", resolveu.

'LABOVISIÓN'

Pola súa banda, a parlamentaria do BNG Olalla Rodil cuestionou o responsable da CRTVG sobre o estado do desenvolvemento do proxecto 'Labovisión', creado en 2012 para apoiar iniciativas innovadoras no ámbito da creación audiovisual, principalmente web.

A deputada do BNG manifestou a súa preocupación pola "paralización" que se percibe na web sobre este tipo de iniciativas innovadoras, incidiu na importancia de seguir o exemplo de RTVE e que "unha persoa se encargue" do laboratorio e animou a explorar a vía dos 'webdoc'.

Sánchez Izquierdo destacou que "Labovisión segue activo, aínda que a web non inclúe todo" e aludiu a outros proxectos como o de comunidades de audiencias ou dixitalización. Sobre a proposta de que haxa un responsable, replicou que "esa persoa existe", aínda que "outra cousa é que dispoña dos medios de RTVE".

"Non dispoñemos de medios tan inxentes como RTVE, o que procuramos é aliarnos con sectores innovadores da sociedade galega e seguiremos traballando", comprometeu.