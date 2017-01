A deputada lucense do PSOE no Congreso, Margarita Pérez Herráiz, lamentou este martes que o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "debeu de esquecer" na súa reunión co ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, que o Goberno deixou sen executar 1,3 millóns de euros consignados para o Camiño de Santiago ao seu paso por Lugo.

Así o dixo, a través dun comunicado, o día despois de que Feijóo e Méndez de Vigo acordasen cofinanciar nos próximos catro anos a rehabilitación de bens culturais nas distintas rutas xacobeas, coa vista posta no próximo Ano Santo 2021.

Ante esta circunstancia, Pérez Herráiz rexistrou unha iniciativa parlamentaria para que o Goberno "explique o seu incumprimento" co compromiso presupostario de 2015 e 2016 para rehabilitar os BIC situados ao longo do Camiño de Santiago.

E é que, como detallou, hai dous anos había consignados 600.000 euros, dos que "non se executou nada"; e no exercicio seguinte gastáronse menos de 30.000 euros dos 700.000 previstos nas contas. Por iso pediu saber se o compromiso adquirido co presidente da Xunta implica "recuperar o presuposto perdido".