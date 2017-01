Sen éxito na busca da segunda vítima do incendio de Bóveda (Lugo)

O operativo de busca da segunda vítima do incendio dunha vivenda en Bóveda (Lugo) concluíu sen éxito, tras unha xornada de traballo na que participou unha unidade de cans adestrados Salvamento, efectivos de Bombeiros de Monforte e da Garda Civil.

Os traballos de busca estendéronse dende as 09.30 horas desta mañá ata as 18.30 horas da tarde, iniciándose coa intervención dos cans adestrado sobre os restos da vivenda derruída, ademais das tarefas de desentullo.

Ante a falta de indicios, os efectivos mobilizados decidiron remover os restos da casa cunha retroescavadora para buscar en detalle entre os entullos, aínda que a unidade canina tampouco puido detectar indicios sobre o paradoiro da segunda vítima.

O rexedor local, José Manuel Arias, destacou o papel realizado polos equipos de emerxencias, "traballando intensamente" durante a xornada a pesar do frío e a chuvia, dado que "practicamente non se vía". Así mesmo, confirmou que os traballos se retomarán durante a mañá do mércores, intentando inspeccionar a zona da cociña da vivenda.

Por outro lado, o Concello decretou dous días de loito polo suceso, que se estenderá ata este mércores ás 14,00 horas.

O incendio rexistrouse sobre as 9,00 horas do luns no lugar da Raíña, na parroquia de Marín, nunha vivenda na que residía unha parella de anciáns de 95 e 89 anos que se atopaban nese momento no inmoble. De momento, o operativo de busca conseguiu localizar unha das vítimas entre os entullos.