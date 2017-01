A xuíza toma declaración no hospital ao detido por matar á súa parella no Carballiño e o fiscal pide prisión

A maxistrada do Xulgado de Instrución numero 2 do Carballiño tomou declaración ao home detido por asasinar á súa parella esta fin de semana. A xuíza desprazouse ao Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO), onde permanece ingresado na Unidade de Agudos.

Segundo avanzaron fontes da investigación, o fiscal xa solicitou o seu ingreso en prisión e prevese que o xulgado notifique a resolución este mércores.

A autopsia preliminar confirmou que a vítima foi estrangulada. O crime coñeceuse o domingo, despois de que uns familiares da muller asasinada desen a voz de alarma despois de que esta non acudise a unha cita que tiña concertada con eles.

Axentes de Garda Civil e Policía Local desprazáronse entón á vivenda do matrimonio, na rúa Alexandre Bóveda do Carballiño, á que accederon a través dun vehículo disposto polo servizo de emerxencias, entrando por unha ventá do primeiro piso, e localizaron o cadáver da muller.

O marido da vítima foi achado na vivenda con lesións por arma branca autoinflingidas, que non resultaron mortais. O home, de 59 anos, foi derivado en primeira instancia ao centro sanitario do Carballiño e, posteriormente, trasladado ao CHUO, onde permanece ingresado na unidade de agudos.