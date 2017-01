A Xunta dotará de máis medios tecnolóxicos as fiscalías de Galicia para o seguimento do expediente xudicial

O Goberno galego informou este martes de que, a partir do 20 de febreiro, se distribuirán nas fiscalías un total de 38 ordenadores de sobremesa e 93 portátiles, un paso co que quedará finalizada a adecuación solicitada para o seguimento do expediente xudicial.

Esta cuestión abordouse no seo da Comisión Mixta presidida polo vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, e o Fiscal Superior de Galicia, Fernando Suanzes, á que tamén asistiu o conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, e onde se tratou a nova fase da renovación continuada dos postos de traballo do Ministerio Público.

Ademais, segundo informou a Xunta, avanzouse na aplicación do programa Fortuny, que coa súa última versión permitirá a posta en marcha das funcionalidades demandadas sobre a recepción de notificacións e presentación de escritos, así como a integración coa sinatura dixital no portafirmas do Ministerio de Justicia.

Todo iso, remarca a Administración, encamiñado a potenciar o traballo sen papel e a acondicionar a xustiza aos novos tempos.

Á marxe de Suanzes, na cita tamén participaron o Fiscal Xefe de Sala da Unidade de Apoio do Fiscal Xeral do Estado, José Luis Bueren; o fiscal da FXE, Germán Gutiérrez; o Fiscal Xefe Provincial da Coruña, Javier Rey Ozores; o fiscal xefe da Fiscalía Provincial de Lugo, Roberto Brezmes; o fiscal xefe provincial de Ourense, Florentino Delgado; e o fiscal Jefe de Pontevedra, Juan Carlos Aladro.

Por parte da Xunta, acudiron o director xeral de Xustiza, Juan José Martín; a directora da Amtega, Mar Pereira: os subdirectores de Persoal e Medios da Administración de Xustiza, María Dolores Sáez e Rafael Juanatey; o xefe do Servizo de Coordinación Técnico-Administrativa da Dirección Xeral de Xustiza, Adelaida Vega; e a directora da área de Modernización das Administracións Públicas da Amtega, María José García Sexto.