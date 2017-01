Centos de persoas concéntranse en Galicia contra a violencia machista tras o asasinato dunha muller en O Carballiño

Centos de persoas concentráronse este martes en varias localidades galegas para expresar a súa repulsa contra a violencia machista, tras o asasinato dunha muller supostamente a mans do seu marido o pasado domingo en O Carballiño (Ourense).

En Santiago, a protesta tivo por escenario a praza 8 de marzo, onde habitualmente se producen este tipo de concentracións cando se rexistra un caso de violencia contra a muller.

Neste punto da capital galega concentráronse máis dun centenar de persoas ao berro de 'non son arrebatos, son asasinatos'; 'non estamos todas, faltan as mortas', 'estamos fartas de ser asasinadas' e 'ningunha agresión sen resposta, ningún agresor sen castigo'.

Os mobilizados, como é a práctica dende fai xa anos, desprazáronse a continuación uns metros para cortar a estrada durante uns 20 minutos no cruzamento de Porta do Camiño, unha arteria fundamental do tráfico que circula polo centro da cidade.

Mayortariamente mulleres, pero tamén numerosos homes, situáronse tras dúas pancartas, unha da Marcha Mundial das Mulleres que advertía de que a loita seguirá "en marcha" ata que todas as mulleres sexan libres e outra do Movemento Feminista de Compostela que rezaba "rebelión" e "desobediencia" contra "a súa violencia".

ASISTENTES E OUTRAS PROTESTAS

Entre os asistentes estiveron o voceiro parlamentario de En Marea, Luís Villares, e a deputada Luca Chao; o vicepresidente da Deputación da Coruña, Goretti Sanmartín (BNG); a concelleira de Compostela Aberta Marta Lois e o voceiro socialista no concello santiagués, Paco Reis, entre outros representantes políticos e de movementos sociais.

Xunto á de Santiago, a Marcha Mundial das Mulleres tiña convocadas concentracións tamén en O Carballiño, diante da Casa do concello; na Coruña, Ourense, Pontevedra, Lugo, Vigo e Ferrol.