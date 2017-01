A chegada do AVE a Galicia, prevista para 2018, atrasarase case un ano ata o terceiro trimestre de 2019, aínda que estará en probas "durante uns meses". Así o confirmou o ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, tras a reunión co presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, na que, entre outras cuestións, tiñan previsto fixar unha data nova para a alta velocidade galega.

En concreto, a circulación dos trens de comprobación alcanzará o tramo entre a localidade de Taboadela e a cidade de Ourense --onde non hai vía de AVE--, despois de que finalicen as obras do tramo que conectará con Pedralba de la Pradería (Zamora) e enlazará Madrid e Galicia con alta velocidade ferroviaria.

O ministro de Fomento revelou tamén que o tramo de AVE entre Zamora e Pedralba de la Pradería, que permitirá reducir 30 minutos o traxecto ferroviario entre a capital española e Galicia, estará "completamente finalizado" e "en condicións de pór a disposición o servizo" a finais do ano 2018.

