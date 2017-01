Imputan roubos nun local hostaleiro e en varias naves comerciais a tres detidos por roubar nun taller en Villalba

A investigación aberta pola Garda Civil tras a detención o pasado domingo de tres persoas, de orixe romanesa, en Barreiros (Lugo) polo roubo nun taller de Villalba determinou a imputación de novos delitos aos acusados.

En concreto, un delito de roubo con violencia e intimidación nun establecemento hostaleiro situado no termo municipal de Villalba (Lugo), pola subtracción da recadación da máquina comecartos e a recadación de varios días do local comercial, cun total de 2.100 euros.

Así mesmo, a investigación constatou a subtracción dun vehículo nun taller situado no polígono industrial de Villalba (Lugo), onde se levaron material por un valor de 22.500 euros.

As pescudas tamén apuntan a que acusados son as presuntas autoras de roubos cometidos noutras tres naves comerciais situadas no polígono de Villalba, onde roubaron diversos materiais.

No momento da súa detención portaban un bidón de gasóleo, o cal supostamente, ía ser utilizado para repoñer o vehículo subtraído en Villalba (Lugo) e co que se desprazarían para cometer outros delitos similares os investigados.

A investigación segue aberta e a Garda Civil non descarta novas detencións e o esclarecemento de máis feitos delituosos.

Os detidos pasaron a disposición xudicial e foron postos en liberdade con cargos tras prestar declaración.