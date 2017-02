As cinco adxudicacións da Deputación de Louzán á familia do seu vicepresidente

Rafael Louzán segue a cobrar do erario público, como asesor do PP na Deputación de Pontevedra. Con todo, a principal ocupación do outrora todopoderoso ex-presidente provincial é ser presidente da Federación Galega de Fútbol.

Feijóo canda Louzán na primeira fila do mitin do PP en Pontevedra na campaña do ano pasado

Aló ten como escudeiro a Gustave Falque Comesaña, presidente do Coruxo Club de Fútbol (2º B) e vicepresidente primeiro da Federación.

Durante os mandatos de Louzán, a Deputación de Pontevedra adxudicou, polo menos, catro contratos a Limpiezas Cíes mediante o procedemento negociado sen publicidade, que é do irmán do vicepresidente da Federación, Manuel Falque Comesaña, figura como administradorde Limpiezas Cíes.

A Deputación adxudicou estes catro contratos pedindo prezo unicamente a tres empresas. En todos os casos, para tramitar as adxudicacións, ademais de a Limpiezas Cíes, pediu tamén prezo a Multiserga SL.

Multiserga SL está relacionada con Limpiezas Cíes a través de Maria Severina González Fernández, que foi administradora das dúas sociedades. Ademais, o actual administrador de Multiserga, é Roberto Falque González, persoa que comparte o primeiro apelido co directivo de Limpiezas Cíes e o segundo coa ex-directiva de Multiserga.

Rafael Louzán, saíndo de declarar dos xulgados | Fonte: Europa Press.

En tres das catro adxudicacións, a terceira empresa á que a Deputación pediulle unha oferta é a mesma: Almi Limpiezas.

Na cuarta adxudicación, a terceira empresa á que a Deputación pediulle prezo é Eiriña SL. Eiriña é o epicentro da Operación Patos, operación contra a corrupción pola que Louzán está imputado canda unha ducia de políticos por, precisamente, irregularidades en adxudicacións públicas. No caso do ex-presidente, ademais, a Xustiza cre que recibiu regalos de Eiriña a cambio dos favors.

Catro contratos sen concurso e invitando a presentar ofertas ás mesmas empresas

A primeira adxudicación sen publicidade a Limpiezas Cíes é novembro de 2008. A Deputación pide prezo a Limpiezas Cíes, Almi e Multiserga, S.L. Sorprendentemente, Almi declina a invitación para presentar unha oferta. Multiserga retírase alegando que non pode asistir ao procedemento. Gaña Limiezas Amil por 47.400 euros.

A segunda adxudicación sen publicidade a Limpiezas Cíes a Limpiezas Cíes foi en febreiro de 2009. A Presidencia da Deputación adxudicoulle a limpeza da sede de Vigo durante dous anos por 53.206 euros. Son só 580 euros menos que o importe máximo de licitación. Multiserga e Almi Limpiezas fixeron ofertas aínda maiores.

A terceira adxudicación sen publicidade a Limpiezas Cíes foi en febreiro de 2010. A Presidencia pediu prezo a Limpiezas Cíes, Viguesa de Limpiezas Amil e Multiserga. Viguesa de Amil e Multiserga foron excluídas por presentar mal a documentación. Gaña Limpiezas Cíes cunha oferta de 35.919 euros, 1.600 menos que o tope máximo.

A cuarta adxudicación sen publicidade a Limpiezas Cíes foi en abril de 2011. A Presidencia da Deputación adxudicoulle a Limpiezas Cíes a limpeza e mantemento da sede de Vigo. Outra vez pediu tamén prezo a Multiserga e Almi Limpiezas, neste caso identificada como Viguesa de Limpiezas Almi. Gañou Limpiezas Cíes cunha oferta de 49.613, só 803 euros menos que o importe máximo posíbel.

A quinta adxudicación negociada sen publicidade a Limpiezas Cíes foi en decembro de 2011. A presidencia da Deputación adxudicou a Limpiezas Cíes a limpieza da sede de Turismo Rías Baixas para 2012 por 50.000 euros. Pediulle prezo a Limpiezas Cíes, Multiserga e Eiriña. Gañou Limpiezas Cíes por unha estrepitosa goleada, logrou 90 puntos fronte a 59 de Multiserga e só 20 de Eiriña.

Adxudicacións legais pero que suscitan dúbidas

A vía negociada sen publicidade é un procedemento da Lei de Contratos polo que a Administración pode adxudicar contratos menores sen publicar as bases e abrir un concurso aberto. Chégalle con pedir prezo a determinadas empresas cualificadas, en principio un mínimo de tres.

Os citados expedientes cumpren pois, a primeira vista, os requirimentos de legalidade. Con todo, os seus detallesdeixan varias cuestións abertas.

Por exemplo, porque a Deputación, de entre todas as empresas de limpeza da provincia, sempre lle pide prezo Limpiezas Cíes e Multiserga, tendo en conta que, como é público no Rexistro Mercantil, son dúas empresas que están relacionadas pola súa directiva.

Ou tamén porque nunha ocasión lle pediu prezo a Eiriña, cando o seu obxecto social son as obras, e non a limpeza.