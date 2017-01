A chegada do AVE a Galicia, prevista para 2018, atrasarase case un ano ata o terceiro trimestre de 2019, aínda que estará en probas "durante uns meses". Así confirmouno o ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, tras a reunión co presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, na que, entre outras cuestións, tiñan previsto fixar unha data nova para a alta velocidade galega.

En concreto, a circulación dos trens de comprobación alcanzará o tramo entre a localidade de Taboadela e a cidade de Ourense --onde non hai vía de AVE--, despois de que finalicen as obras do tramo que conectará con Pedralba de la Pradería (Zamora) e enlazará Madrid e Galicia con alta velocidade ferroviaria.

O ministro de Fomento ha revelado tamén que o tramo de AVE entre Zamora e Pedralba de la Pradería, que permitirá reducir 30 minutos o traxecto ferroviario entre a capital española e Galicia, estará "completamente finalizado" e "en condicións de poñer a disposición o servizo" a finais do ano 2018.

O ministro de Fomento afirmou ser "moi prudente" con estes prazos, que anuncia tras ter "a certeza de poder cumprilos", e recordou que a conexión de Galicia coa meseta en alta velocidade ferroviaria é un asunto "prioritario" para o Goberno de España e o seu presidente, Mariano Rajoy. "Dixo en innumerables ocasións que é unha actuación imprescindible para mellorar a competitividade de Galicia, para vertebrar o territorio español e para mellorar a calidade de vida dos galegos", recordou.

A data anunciada por De la Serna supón un atraso de, polo menos, nove meses sobre o último prazo anunciado para a entrada do AVE en Galicia, que se fixaba en 2018. Non obstante, o ministro asegurou que nas condicións actuais a súa previsión supón un "tempo marca" para a finalización das obras nas provincias de Zamora e Ourense.

En concreto, De la Serna sinalou as "enormes dificultades técnicas" que presentan algúns dos tramos do AVE a Galicia que, "asociadas a dificultades administrativas", demorarán a conexión en alta velocidade da rexión con Madrid. O ministro admitiu tamén que o "período de Goberno en funcións" tivo "un impacto negativo" na execución das obras, algo que comparte o presidente galego.

"Levamos trasladando dende decembro de 2015 que o bloqueo no que estaba sometida España ía ter consecuencias, e que sairía caro, sobre todo, para as infraestruturas complexas," lamentou Feijóo, que celebra a concreción dos novos prazos anunciados polo ministro, incluído o seu compromiso de visitar Galicia "cada tres meses", e quen reclamou que a cidade de Lugo conte nun futuro con conexión ferroviaria de alta velocidade.

"É a cidade galega máis próxima a Madrid e a que ten máis atrasada a súa conectividade a Madrid" (ferroviaria), destacou o presidente da Xunta para reivindicar un tren que achegue Lugo coa capital de España nun traxecto de tres horas. "Todos estamos a esperar poder vir a Madrid en condicións similares ao resto de España", engadiu, en referencia ao AVE (que acumula unha década de atrasos).

ESTACIÓNS INTERMODAIS

Tras a súa reunión con De la Serna, Feijóo confirmou que as estacións intermodais de alta velocidade e autobuses das principais cidades galegas empezarán a construirse en 2017 e estarán listas para a chegada do AVE ao longo de 2020, tras o acordo das administracións municipais, a autonómica e a do Estado.

Feijóo recordou que estas estacións se tramitarán mediante unha lei autonómica que permitirá "a adecuación urbanística" destes proxectos para evitar a tramitación ordinaria que postergaría as obras "durante anos".

Nese sentido, o presidente da Xunta espera contar durante o mes de febreiro cos proxectos definitivos de Ourense, Santiago e Vigo, e emprazou o Concello da Coruña a dar "unha resposta".