Fomento iniciará os trámites para engadir o nome de Rosalía de Castro ao aeroporto de Santiago

O ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, anunciou este martes que iniciará os trámites para engadir o nome da escritora galega Rosalía de Castro ao aeroporto de Santiago de Compostela, tal e como lle solicitara o presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, na reunión que mantiveron na sede ministerial de Madrid.

O cambio de nome conta co consenso dos partidos políticos en Galicia e, en concreto, do Concello de Santiago onde goberna Compostela Aberta, a proposta da cal finalmente frutificou nunha declaración institucional que apoiaron todas as formacións políticas da corporación municipal.

"Parécenos moi razoable", afirmou De la Serna ante Feijóo na rolda de prensa posterior ao encontro que ambos os dous mantiveron, ao respecto do que precisou que, se prospera esta iniciativa, o aeroporto de Lavacolla pasaría a denominarse "Santiago-Rosalía de Castro, en homenaxe á célebre poeta.

"É bo para Galicia", destacou Feijóo, quen, por outro lado, celebrou a sinatura da resolución definitiva que porá en marcha as obras do enlace da AP-9 --Autoestrada do Atlántico-- coa Cidade de la Cultura.

Esta actuación, que contarán cun presuposto de licitación de 3,9 millóns de euros, foi cualificada de "noticia excelente", por Feijóo, e permitirá aumentar a "visibilidade" do complexo cultural do Gaiás, en palabras do ministro.

O novo enlace situarase no quilómetro 70 da autoestrada AP-9 e construiranse cuatros ramais de entrada e saída que permitirán todos os movementos entre a Cidade da Cultura e a autoestrada, así como a conexión co viario local das zonas residenciais de Fontiñas e Sar, constituíndo unha nova entrada cara ao centro da cidade de Santiago de Compostela.

TRASPASO AP-9

A autoestrada do Atlántico foi outro dos asuntos destacados no encontro entre Feijóo e De la Serna, que ratificaron o seu compromiso coa creación dunha comisión onde participarán ambas as dúas administracións para "compartir as decisións" que "afectan a máis do 60% dos galegos" que utilizan a AP-9.

En todo caso, Feijóo recordou o acordo unánime do Parlamento galego para solicitar o traspaso da titularidade da autoestrada que vertebra a comunidade de norte a sur e, de feito, recentemente todos os grupos volveron rexistrar unha proposición de lei para lograr este obxectivo, despois de que o Goberno de Mariano Rajoy vetase no Congreso o debate doutra iniciativa lexislativa similar procedente da Cámara autonómica.

"A demanda está enriba da mesa", dixo Feijóo, quen comprometeu que a reclamación chegará á comisión bilateral que se reunirá por primeira vez antes do 15 de febreiro. Nela, se "abordarán conxuntamente as obras, a conectividade da autoestrada e a política de peaxes" da AP-9, detallou o presidente da Xunta.

Feijóo tamén celebrou que o ministro de Fomento lle anunciara durante o encontro que o Goberno de España vaia asumir as bonificacións á peaxe que actualmente asume a Xunta de Galicia.