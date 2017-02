A pasta do Barça mingua o Leyma

O luns, de cinco a sete, adestrou ás ordes de Tito Díaz. Unha hora despois, o xogador enviaba un correo electrónico ao club anunciando que pagaba a cláusula de rescisión e deixaba o Básquet Coruña. Destino: o Barça B, pechacancelas da LEB Ouro con tres vitorias en 21 partidos, equipo que, tralo seu descenso o ano pasado, foi convidado a participar na categoría para ampliar a unha liga de 18.

Dago Peña abandona o Leyma para fichar polo Barça B. | Fonte: @basquetcoruña

“O Barça B está en apuros, último na Liga. E a súa idea romántica de potenciar xogadores, independentemente dos resultados, parece que se ven un pouco abaixo. Parece que cambia a filosofía. Non teño nada que dicir do Barcelona, cada club ten a filosofía que quere. Pero creo que neste caso Dago Peña non está acertado. Á fin de contas, vai ao pechacancelas da Liga: nós estamos quintos e con opcións de xogar polo ascenso á ACB”, apuntou Tito Díaz na Radio Galega.

O dominicano Dagoberto Peña, de 28 anos, chegou a Coruña hai xusto un ano, sendo peza importante na espectacular campaña do Leyma, que chegou ao quinto partido das semifinais polo ascenso á ACB. “Foi medrando con nós. A tempada pasada xa fixo bos partidos, pero era un pouco irregular. Este ano, estaba a ser un dos mellores xogadores non só do noso equipo, senón da Liga”, apunta o técnico galego. En 21 partidos, Dago Peña anotou 16 partidos de media, con 59% en T2 e ata un 51% nas triplas, con case tres por partido. Era, con diferenza, o xogador máis valorado do equipo coruñés (18,4 puntos de media).

“Cada un ten a súa maneira de ser e comportarse. Dentro da pista, estivemos encantados con Dago. Fóra da pista, cada un é como é”, afirma un Tito Díaz doído coa decisión do xogador dominicano, que onte mesmo xa foi presentado polo Barça B. “A calidade persoal non sempre vai acompañando a calidade deportiva”, sentencia. Dago Peña podería debutar co Barça B este mesmo venres en Riazor xogando contra os que ata este luns foron os seus compañeiros. O filial blaugrana tamén se reforzou co pivote ucraíno Volodymyr Herun, nas filas do CB Clavijo, un dos seus rivais directos para manter a categoría.

O Leyma Coruña rastrexa xa o mercado para buscar un posíbel substituto. “Tentaremos buscar un xogador que realmente nos aporte algo. Non imos fichar por fichar. Un xogador do seu mesmo perfil, o máis parecido posible, un escolta ou aleiro tirador. Pero temos un estilo de xogo definido e buscaremos algo que encaixe”. Mentres, a solución estará no bloque: “Entre todos compensaremos a baixa. Repartir entre todos os tiros de Dago Peña e defender entre todos un pouco máis”, sentencia Tito Díaz.