Sufocan un incendio nunha vivenda na que colapsou parte do teito en Muros (A Coruña)

Os Bombeiros de Cee e o GES de Muros sufocaron un incendio rexistrado nunha vivenda na localidade coruñesa de Muros que provocou o colapso de parte do teito.

Segundo informaron os Bombeiros de Cee, ás 20,15 horas do martes recibiron o aviso dun incendio nunha vivenda situada no lugar de Creo, en Esteiro.

Foi o 112 Galicia o que lles informou do incendio na vivenda e, ao chegar, constataron que parte do teito había colapsado e aínda ardían varias zonas.

Por iso, os bombeiros procederon a abastecer de auga o camión do GES de Muros e remataron de apagar as lapas, ademais de retirar entullos mentres arrefriaban as zonas afectadas.

A intervención rematou uns minutos antes da media noite. Foron mobilizadas, ademais, a Policía Local de Muros e a Guardia Civil de Negreira.