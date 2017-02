Morre un home tras atragoarse nun bar en Narón (A Coruña)

Un home duns 63 anos de idade faleceu a última hora da tarde do martes tras atragoarse nun céntrico bar no termo municipal de Narón (A Coruña).

Segundo informou o CAE 112 Galicia, os feitos tiveron lugar a última hora da tarde do martes nun establecemento situado na Avenida de Santa Icía.

O 112 Galicia sinalou que tivo constancia da situación ás 20,15 horas do martes a través dá alerta de Urxencias Sanitarias de Galicia-061. O persoal da central de emerxencias alertou a Policía Local e a Policía Nacional.

Ao lugar o 061 desprazou unha ambulancia medicalizada e o persoal sanitario practicou as manobras de reanimación ao home que se atragoara, pero non puideron facer nada para salvarlle a vida, segundo indicaron a Europa Press fontes sanitarias, e confirmaron o falecemento do varón M.S.B.M., de 63 anos.

Ata o bar no que se produciu o falecemento deste varón desprazáronse tamén senllas patrullas da Policía Local e Nacional.