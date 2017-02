(AM)Sufocan un incendio nunha vivenda na que colapsou parte do teito en Muros (A Coruña)

Os Bombeiros de Cee e o GES sufocaron un incendio rexistrado nunha vivenda na localidade coruñesa de Muros que provocou o colapso de parte do teito.

Segundo informaron os Bombeiros de Cee e o CAE 112-Galicia, ás 20,15 horas do martes recibiuse o aviso dun incendio nunha vivenda situada no lugar de Creo, en Esteiro.

Ata a zona foron mobilizados, ademais dos Bombeiros, efectivos da Garda Civil, da Policía Local e do GES de Muros. O lume iniciouse na cociña e afectou tamén a un cuarto da primeira planta, dado que se propagou "rapidamente" pola estrutura de madeira da vivenda. Ademais, parte do tellado colapsou como consecuencia das lapas.

Ao chegar ao lugar, os bombeiros procederon a abastecer de auga o camión do GES de Muros e remataron de apagar as lapas, ademais de retirar entullos mentres arrefriaban as zonas afectadas.

O 061 foi alertado, aínda que non foi necesaria a súa intervención, dado que non se atopaba ninguén no interior da vivenda cando se produciu o lume. A intervención rematou uns minutos antes da media noite.

INCENDIO EN REDONDELA

Outro incendio afectou a unha vivenda no municipio pontevedrés de Redondela a última hora deste martes. En concreto, o lume comezou sobre as 21,00 horas nunha casa de tres pisos no lugar de Saramogoso, na parroquia de O Viso.

O 112-Galicia pasou o aviso aos Bombeiros de Vigo e aos de Baixo Miño. Ademais, informouse a Policía Nacional, á Local e a Protección Civil. Como consecuencia das lapas ardeu un cuarto da parte superior do inmoble.