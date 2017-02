MADRID/SANTIAGO, 1 (EUROA PRESS)

"É un asunto moi complicado, agora non é legal, pero é un tema que está na sociedade e está empezando a saltar ao debate político porque houbo cidadáns españois que foron a outros países", explicou o xefe do Executivo galego nunha entrevista en Los Desayunos de TVE recollidas por Europa Press.

Ante esta tesitura, Núñez Feijóo cre que hai dúas opcións: "Unha dicir que en ningún caso se vai reflexionar ao respecto e a outra debater". O dirixente popular admitiu que a situación "supón unha formulación nova, no que, sen dúbida, hai moitos principios no ámbito da ética e no que o papel da muller é moi comprometida", pero entende que "cando unha parella quere e non pode ter fillos, debería respectarse".

Recordou, ademais, os "gravísimos problemas demográficos" pola caída de natalidade que sofre España e aínda que admitiu que coa "maternidade subrogada non se van solucionar", insistiu en abordar a súa regulación.