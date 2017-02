O presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, asegurou este mércores, preguntado pola continuidade de Mariano Rajoy como presidente do PP, que "se hai un partido que non está a cuestionarse quen é o seu líder", é o seu. "Queda moito presidente por diante", engadiu.

Nunha entrevista en 'Los Desayunos de TVE', recollida por Europa Press, Feijóo dixo que non coñece "ningún dirixente que estea a formular quen lle vai suceder". "Non tería sentido. Basicamente porque lle imos volver elixir", explicou.

Desta forma, o dirixente 'popular' insistiu en que "non hai ningún debate" sobre o liderado do PP nin sobre o Goberno que acaba de iniciar". "Hoxe é a primeira sesión de control ao Executivo do ano. Aínda queda moito presidente por diante", apostilou.

DEFENDE O SISTEMA DE PRIMARIAS DO PP

Por outro lado, Feijóo defendeu o sistema de elección do líder que propuxo a dirección do seu partido para o próximo Congreso porque, segundo explicou, "é moi parecido á lexislación electoral española". "É algo que veu funcionando en España e formulamos no noso partido", engadiu.

O presidente galego dixo que a formulación dalgúns compañeiros de partido que aseguran que o voto non debe ir para o compromisario, senón directamente ao candidato, "se"pode discutir". "Non é unha discusión que non sexa interesante, pero ten pouco efecto", manifestou.

"A clave para que se acredite que o sistema que o PP ten implantado está a funcionar sería que houbese dous ou máis candidatos", explicou.

Feijóo, que está a punto de ser pai, aclarou que se o seu fillo nace nos días do XVIII Congreso Nacional do Partido Popular, non acudirá. "O primeiro é a paternidade, por diante do Congreso do meu partido", apostilou.