Un varón sofre queimaduras ao incendiarse a súa cafetaría en Ponteareas, que afectou por fume outro local e a vivendas

O dono dunha cafetaría de Ponteareas (Pontevedra) tivo que ser trasladado a un centro hospitalario por queimaduras e inhalación de fume ao declararse un incendio na cociña do seu local, que afectou ao resto do establecemento, así como a outra cafetaría lindante e ás vivendas situadas no piso superior.

Tal e como informou o 112 a Europa Press, pasadas as 9,00 horas deste mércores un particular avisou de que se iniciara un lume nunha cafetaría da praza do Concello, supostamente orixinado nunha frixideira.

Ata o lugar desprazáronse dúas dotacións de Bombeiros de Ponteareas que, segundo comunicaron a Europa Press, procederon a apagar o lume na zona da cociña, onde ardeu a frixideira, a campá extractora, mobles e estantes. O resto do local viuse afectado polo fume, ao igual que unha cafetaría lindante e as vivendas situadas na primeira planta.

Como consecuencia das lapas, o propietario, de 44 anos e iniciais M.C.C., tivo que ser trasladado nunha ambulancia asistencial ata o Hospital Povisa, tal e como transmitiu a Europa Press o 061.

Ademais da Urxencias Médicas e aos bombeiros de Ponteareas, que actualmente realizan ventilacións e medicións na zona, o Centro de Atención de Emerxencias (CAE) 112 Galicia tamén avisou do acontecido á Policía Local, Protección Civil e Bombeiros de Vigo.