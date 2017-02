O presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, asegurou este mércores que o financiamento autonómico debe avanzar con ou sen presenza explícita" de Cataluña porque "non hai unha comunidade que poida vetar o financiamento das autonomías".

Nunha entrevista nos 'Desayunos de TVE', recollida por Europa Press, Feijóo dixo que "non hai capacidade de veto nin antecedentes que digan que non se debe avanzar" no financiamento, á vez que recordou á Generalitat que está convidada permanentemente á negociación.

O dirixente 'popular' reiterou á Generalitat que "a súa cadeira está aí". "Se a quere ou non ocupar, esa responsabilidade teraa que asumir o presidente (Carles Puidgemont)", remarcou.

Con todo, recordou que o Goberno catalán foi o máis crítico co modelo de financiamento autonómico do goberno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, e iso que foi pactado co tripartito catalán.

"Cataluña non só participou, senón que negocio co Goberno de Zapateiro o financiamento que temos agora. A pesar do intento de buscar un sistema que a Generalitat avalase, é a que máis critica o acordo que elaborou co Goberno central", apostilou.