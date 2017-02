Asinado o acordo marco de constitución do Círculo Financeiro de Galicia

O Círculo Financeiro de Galicia, que preside o empresario vigués Serafín Ocaña durante o primeiro ano, formalizou a súa creación este mércores, coa sinatura do acordo marco da súa constitución e a aprobación do regulamento de funcionamento da nova entidade e do asociado galego.

A sinatura tivo lugar na sede de Vigo, por parte dos presidentes do Club Financeiro Atlántico, do Club Financeiro de Santiago e do Círculo de Empresarios de Galicia, Mariano Gómez-Ulla, Roberto Pereiro e Juan Güell, respectivamente.

Tras a sinatura do acordo marco e dos regulamentos, o órgano de representación do Círculo Financeiro de Galicia tamén aprobou o logotipo da entidade e empezou a traballar no plan de actividades para este ano.