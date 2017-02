O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, atribuíu o atraso na chegada do AVE a Galicia (confirmado este martes polo ministro Íñigo de la Serna) ao "ano de bloqueo político" na conformación do Goberno de España, e agradeceu que "a demora non vaia máis alá".

En resposta a preguntas dos medios antes de participar en Vigo nunha reunión de seguimento das obras da nova Cidade da Xustiza, Alfonso Rueda recordou que "é coñecido que o ano de bloqueo político en España incidiu en moitas cousas importantes, entre elas na execución do AVE e nos prazos de licitación que quedaban pendentes".

Por iso, sinalou que "hai que agradecer ao Ministerio de Fomento que a demora non vaia máis alá dese ano que xa non se pode recuperar", e que "haxa un compromiso" de finalizar a execución no novo prazo (segundo semestre de 2019). "Esperamos que non se produzan máis demoras, e que na data dada o AVE sexa unha realidade", engadiu.

Ademais, o vicepresidente da Xunta apostou por "estar vixiantes" na comisión de seguimento das obras "para que efectivamente se cumpran (os prazos) e haxa AVE por fin en Galicia na data dada onte".