A vicevoceiro parlamentaria do PSdeG, Patricia Vilán, considerou este mércores "irreal" o novo prazo ofrecido polo Ministerio de Fomento para a chegada do AVE a Galicia. "Como mínimo será 2022", dixo, contradicindo así a estimación de 2019, pois "non se inclúe" o tramo Taboadela-Ourense.

Así o dixo ao ser preguntada en rolda de prensa sobre o resultado da reunión mantida o martes entre o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, e o ministro do ramo, Íñigo de la Serna.

Ademais, a dirixente socialista incidiu en que supón "un escándalo" que o mandatario autonómico "asuma calado" este "novo atraso", para cuestionar con iso que talvez Feijóo non ten tanto "peso político" no PP a nivel estatal.

E, a xeito de conclusión, o que sinalou a deputada pontevedresa é que tras "muchísimos anos" esperando por esta infraestrutura na comunidade, cada novo aprazamento da súa chegada constitúe "unha tomadura de pelo" aos galegos.

Por outro lado, cuestionada sobre o ofrecemento do voceiro do PPdeG, Pedro Puy, a aprobar unha declaración institucional na Cámara para solicitar unha investigación independente sobre o sinistro de Angrois, avanzou que o seu grupo non tería "ningún problema" nin "discrepancia".