O PSdeG pide o cesamento do presidente do Consultivo, investigado na Operación Cóndor e tras un fallo do contencioso

O PSdeG pedirá o cesamento de José Luis Costa Pillado como presidente do conselo Consultivo de Galicia, tras constatar que está sendo investigado no marco da Operación Cóndor por tráfico de influencias e negociacións prohibidas a funcionarios e que unha decisión súa foi anulada por unha sentenza do xulgado do contencioso-administrativo de Santiago.

Diso informou en rolda de prensa a vicevoceiro parlamentaria do PSdeG, Patricia Vilán, quen avanzou que levará este asunto ao pleno para preguntar ao Goberno galego se non cre que se dan as condicións necesarias para proceder ao relevo de Costa Pillado.

(HABERÁ AMPLIACIÓN)