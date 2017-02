O Servizo Galego de Saúde remarcou que o servizo de Urxencias do Complexo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi) recuperou "a normalidade asistencial", ao diminuír nun 21 por cento o número de pacientes adultos atendidos este martes, cun total de 371 respecto aos 474 atendidos o luns, cando se rexistrou a "marca" dende a apertura do Álvaro Cunqueiro.

Ademais, se ben a porcentaxe de pacientes que requiriron ingreso hospitalario "segue sendo elevado", subliñou que ás 8,00 horas deste mércores "só había 11 pacientes con indicación de ingreso" e á espera da súa hospitalización. Con todo iso, subliñou o Sergas, alcanzouse o número de atencións urxentes "habituais nesta época do ano".

En todo caso, asegurou que a Xerencia mantén "un seguimento constante da evolución da frecuentación" e, se se rexistra un novo pico ou repunte da actividade, procederase "de forma inmediata" a adoptar as medidas necesarias para "dar unha resposta áxil á demanda". "Como se vén habendo estes días", defendeu.

Así as cousas, recordou que se abriu unha á con 30 camas na terceira planta do Meixoeiro e habilitáronse 52 camas máis no HAC, para o que se reforzou o persoal con 27 efectivos tanto en Urxencias coma en hospitalización. Ademais, apuntou que aínda hai "marxe de crecemento e capacidade para máis camas", así como unha á dispoñible no Meixoeiro.

Finalmente, manifestou que case a metade dos pacientes que acudiron a Urxencias foron triados con 'patoloxía banal', polo que insistiu na necesidade de que estes pacientes, o estado dos cales non reviste gravidade, acudan a atención primaria ou ao Punto de Atención Continuada, que funciona dende as 15,00 horas ás 8,00 horas do día seguinte en días laborables e 24 horas en sábados, domingos e festivos.