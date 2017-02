O voceiro do Goberno vasco e conselleiro de Gobernanza Pública e Autogoberno, Josu Erkoreka, mostrouse convencido de que as obras do tren de alta velocidade en Galicia "avanzaron" máis que as vascas e a alta velocidade chegará antes a esa Comunidade que a Euskadi por "preferencia persoal" de Mariano Rajoy e Ana Pastor, ambos os dous de orixe galega.

Entrevistado nos 'Desayunos de TVE', Erkoreka recordou que o primeiro impulso do tren de alta velocidade dende o grupo parlamentario do PNV se produciu en 2006 a través dun acordo presupostario co Goberno socialista e que, a partir de entón, se deseñou o plan de obras para esta infraestrutura "estratéxica".

Segundo sinalou, o proxecto "experimentou unha ralentización" dende entón, "seguramente polas dificultades presupostarias" e polo feito de que "os que estaban á fronte das institucións centrais do Estado, sendo de orixe galega, tería certa unha preferencia persoal" por articular a comunicación ferroviaria por Galicia.

"Hai que pensar no presidente do Goberno e na exministra de Infraestruturas e Obras Públicas (Ana Pastor), ambos os dous galegos,", concretou. Esta sería, ao seu xuízo, a razón pola que "as obras vascas se han ralentizado muchísimo e avanzaron, alternativamente, as de Galicia", engadiu.

Erkoreka puntualizou que, non obstante, as conversacións se recuperaron e o Executivo autónomo mantivo varios co ministro Iñigo de la Serna e Adif para "recuperar con empeño e a forza necesaria" o proxecto.

Segundo manifestou, o gabinete Urkullu traballa co "horizonte temporal" de 2023 para que o TAV sexa "plenamente operativo" en Euskadi, "catro anos despois que en Galicia", onde está previsto que empece a funcionar en 2019.