Xaneiro negro nas estradas galegas con máis do doble de mortos que en 2016

Galicia pechou o mes de xaneiro con sete persoas falecidas en sete accidentes de tráfico na rede viaria galega, o que supón catro vítimas máis que no mesmo mes de 2016.

Accidente de tráfico na autovía A54 | Fonte: CRTVG

Segundo os datos facilitados este mércores pola Dirección Xeral de Tráfico (DGT), recollidos por Europa Press, os accidentes incrementáronse de tres en xaneiro de 2016 a sete o mes pasado, o que supón un aumento do 133,3 por cento, ao igual que o número de vítimas mortais.

Por provincias, na da Coruña rexistráronse dous falecidos en dous sinistros fronte a un morto nun accidente en xaneiro de 2016, o que supón o dobre; mentres que na de Pontevedra se contabilizaron dous falecidos mentres que o ano pasado non houbo ningún nese mes.

Pola súa banda, na provincia de Lugo mantivéronse as mesmas cifras, ao concluír xaneiro con dous falecidos en dous accidentes; e en Ourense contabilizouse unha vítima nun sinistro, mentres que no mesmo período de 2016 non houbo mortos.

TIPOS E IDADES

Os datos de Tráfico do primeiro mes de 2017 reflicten que dos sete accidentes, tres se deberon a atropelos; dous foron saídas de vía e houbo unha colisión.

En canto ás idades das vítimas mortais, tres eran maiores de 65 anos e dous tiñan entre os 36 e 45 anos, mentres que un falecido situábase entre os 46 e 55 e outro entre os 56 e os 65.