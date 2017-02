Tribunais.- Dous acusados recoñecen verquer residuos tóxicos en Carballo (A Coruña) porque un terceiro llo pediu

Dous dos acusados por desfacerse de bidóns con residuos tóxicos en puntos non autorizados de Carballo (A Coruña) recoñecen verquer os devanditos matriales porque un terceiro procesado lles pediu "de favor" tirar uns bidóns que tiña almacenados. Puntualizan que descoñecían o "dano" que estas substancias podían ocasionar ao medio.

A Audiencia Provincial da Coruña acolleu este mércores a primeira sesión do xuízo contra catro acusados, para quen a Fiscalía solicita catro anos e tres meses de prisión por delitos de establecemento de depósito de residuos tóxicos sen autorización e delito contra o medio.

O xuízo sentounos no banco dos acusados por participar no almacenamento de bidóns con residuos de pinturas, colas, pegamentos e esmaltes de moi variado tipo e alta toxicidade; e por desfacerse deles en puntos non autorizados do Concello de Carballo.

Segundo o escrito da Fiscalía, os feitos remóntanse ao ano 2011 cando dous dos acusados se puxeron en contacto cos outros dous, irmáns entre si, para que se desfixesen de parte dos bidóns nas proximidades do Punto Limpo de Carballo.

Na sesión, os dous irmáns acusaron a un terceiro de pedirlles "de favor" que se desfixesen dun bidóns que almacenaba no seu despece, a pesar de saber que non contaban co permisos correspondentes para manexar substancias tóxicas.

NEGA a SÚA ALMACENAXE

Un destes irmáns declarou descoñecer o "dano" que poderían ocasionar os residuos e asegura que o fixo a cambio de ferralla- negocio ao que se dedica-. "Este traballo era o único que tiña para subsistir", afirmou.

Non obstante, o terceiro acusado -quen presuntamente almacenaría os bidóns nun despece da súa propiedade- negou as acusacións verquidas polos anteriores procesados. "Eu non almacenei eses bidóns", manifestou ante o tribunal, tras insistir en que el non facilitou os devanditos recipientes aos outros dous acusados.

Pola súa banda, o cuarto acusado negou a súa vinculación cos feitos alegando que "en ningún momento cargou bidón ningún con pintura" no seu interior". Di que el "axudaba" ao terceiro acusado porque este non tiña carné de conducir, pero nega transportar residuos tóxicos.