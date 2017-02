Aumentan de 34 a 66 os falecidos con gripe na última semana en Galicia

As persoas falecidas con gripe na Comunidade galega aumentaron de 34 a 66 na cuarta semana --que rematou o 29 de xaneiro--, segundo os datos do informe 'Vixilancia dá gripe en Galicia' publicados este mércores polo Sergas, e recollidos por Europa Press.

Segundo consta no informe, no que vai de tempada faleceron 66 persoas con gripe, "todas coa vacina indicada", dos que a puxeran o 39,4 por cento.

Dende o inicio da tempada de gripe na Comunidade galega, declaráronse 1.221 ingresos co virus da gripe confirmada. Segundo os datos do Sergas, necesitaron asistencia na UCI o 7,4 por cento do total de ingresados con gripe confirmada.

Ademais, do total de ingresos, o 91,6 por cento presentaba algún factor de risco para ter unha gripe complicada e deles o 44,6 por cento non estaba vacinados. O número de ingresos declarados para a última semana foi de 240.

O Sergas explica que a difusión do virus segue en "epidémica" con intensidade "baixa" e tendencia "decrecente". Ao respecto, concreta que no referido a vixilancia microbiolóxica, nos laboratorios de 655 mostras nas que se analizaron gripe, unha foi positiva para o virus da gripe B e 270 para o da gripe A.

A porcentaxe de mostras de gripe positivas, cun 41,4 por conto, "segue sendo un valor case idéntico" ao observado nas semana 2 deste 2017, cun 40,8%, e 3, cun 41%.

CHAMADAS

O informe do Sergas pon de manifesto tamén que o número de chamadas atendidas no 061 por gripe e infeccións respiratorias descendeu respecto á semana anterior, "alcanzando unha intensidade baixa".

Con respecto á semana anterior, os datos do Sergas reflicten que o número de chamadas semanais por gripe e infeccións respiratorias se mantén estable na provincia de Lugo e na de Pontevedra, mentres que baixa na Coruña e Ourense. Por grupos de idade, baixa nos de 5-19 e 20-44 anos e mantense estable no resto 0-4, 45-64 e de 65 anos en diante.

Mentres, a vixilancia baseada nos rexistros informatizados de gripe en Atención Primaria do Sergas mostra, segundo indica no seu informe, "un discreto descenso" con respecto á semana anterior, cunha intensidade de actividade gripal "moi semellante" á das dúas semanas anteriores.