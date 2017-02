Suspenden a busca tras confirmarse que os restos achados en Bóveda correspondían ás dúas vítimas do incendio

A busca da segunda vítima do incendio rexistrado nunha casa no municipio de Bóveda (Lugo) foi suspendida tras confirmar as análises que os restos achados correspondían aos dous anciáns falecidos.

De feito, os restos humanos achados o luns na vivenda do municipio lucense de Bóveda, na parroquia de Marín, na que se rexistrou un incendio esa xornada correspondían aos dous anciáns que a habitaban, un matrimonio de 95 e 89 anos, e non solo a un como se cría inicialmente.

Segundo indicaron fontes da investigación, os restos que apareceron na vivenda, que se veu abaixo tras o incendio, son dos dous anciáns, a familia dos cales decidiu celebrar o funeral este xoves ás 16,00 horas.

Os traballos de busca dos Bombeiros de Monforte de Lemos, nos que participou a unidade canina do 112, suspendéronse sobre as 11,30 horas deste mércores, segundo sindicaron as mesmas fontes.

Ás 9,00 horas do luns unha veciña alertou dun incendio na vivenda da parella de anciáns, pero as lapas non foron sufocadas ata as 18,00 horas, tras o que se iniciaron os labores de busca das vítimas.

O martes, os efectivos mobilizados decidiron remover os restos da casa cunha retroescavadora para buscar en detalle entre os entullos.