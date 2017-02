Trasladan en helicóptero a un traballador tras quedarlle as pernas atrapadas baixo un palé en Mos (Pontevedra)

Un traballador foi evacuado en helicóptero a un centro hospitalario tras quedarlle atrapadas as pernas debaixo dun palé duns 1.800 quilos no polígono industrial en Mos (Pontevedra).

Segundo informou o 112 Galicia, os feitos tiveron lugar nunha nave do polígono Monte Faquiña sobre as 11,00 horas deste mércores. Urxencias Sanitarias de Galicia-061 informou do sucedido ao CAE 112 Galicia, que mobilizou os Bombeiros do Baixo Miño, quen acudiron cun equipo de excarceración e liberaron o varón.

Por parte do 112 Galicia informouse tamén á Guardia Civil, á Policía Local e a Protección Civil.

En concreto, o 061 desprazou ao lugar, segundo sinalaron a Europa Press fontes sanitarias, un médico de Atención Primaria, unha ambulancia asistencial e o helicóptero medicalizado con base en Ourense, que finalmente evacuou o traballador ao Hospital Álvaro Cunqueiro (HAC) de Vigo.