O alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, cualificou este mércores como "positiva" a folla de ruta fixada en Madrid polo ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, e o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, e que significa establecer a chegada do AVE a Galicia no terceiro trimestre de 2019, ao redor dun ano despois da última data dada.

Así, Jesús Vázquez agradeceu ao ministro "a súa claridade" ao falar das obras e pediu "que se cumpran os compromisos" alcanzados durante este encontro. Neste sentido, confirmou que se manterá "vixiante" para que se cumpra a promesa da chegada da Alta Velocidade á cidade a través da variante exterior.

Tras a reunión mantida en Madrid, De la Serna e Núñez Feijóo informaron de que o AVE chegará a Galicia a finais de 2019 e estará uns meses "en fase de probas". Para cumprir con este prazo, a entrada do tren en Ourense producirase temporalmente a través da vía actual, que será reformada para iso, a espera de que se poidan executar as obras da variante exterior.

Para o rexedor ourensán, o resultado deste encontro foi "moi positivo para a cidade" e resaltou o feito de que o presidente da Xunta trasladase a De la Serna que Ourense "non renunciará á variante exterior".

"Agradezo a claridade do ministro e, a partir de agora, é de agradecer que se cumpran eses compromisos", dixo Vázquez antes de lembrar que a chegada desta infraestrutura é un "elemento importantísimo" para o futuro da cidade que non se vai a negociar.

DE LA SERNA "TEN PRESENTE" A VARIABLE EXTERIOR

"Cónstame que o ministro ten presente a variable exterior de Ourense e a necesidade de adxudicala", sinalou Vázquez, que tamén confirmou que a cidade "non vai renunciar nunca nin a negociar a variable".

Na súa intervención, o primeiro edil resaltou a "coincidencia" das administracións implicadas no proxecto para que o AVE "chegue canto antes" pola súa importancia como recurso económico para o futuro da provincia. Pero tamén resaltou o seu compromiso en que as obras da variante "se comecen a adxudicar" en breve.

"Temos que esixir que teñamos, canto antes, eses prazos de inicio de obras ou da contratación do concurso desas obras e niso o ministro coincide", manifestou Vázquez.

A pesar de insistir en que "confía" na palabra do ministro, o edil reiterou que "agora toca seguir vixiantes e seguir esixindo o que é unha necesidade para a cidade e a provincia".

Ademais, informou de que "proximamente" se volverá a convocar a comisión do AVE en Madrid, cuxa reunión foi un "compromiso adquirido" co secretario de Estado. Tamén sinalou que no pleno deste venres convocarase á Comisión de Seguimento de chegada do AVE á cidade "para informarlles" sobre as novidades neste tema.