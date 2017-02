O xulgado decreta prisión comunicada e sen fianza para o detido por matar a súa muller no Carballiño (Ourense)

O Xulgado de Instrución Número 2 do Carballiño (Ourense) acordou prisión provisional comunicada e sen fianza para o home detido por matar a súa muller o domingo nesta localidade ourensana.

Segundo informou este mércores o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, esta medida farase efectiva, segundo recolle a parte dispositiva do auto, "mentres sexa necesario baixo criterio médico, no módulo de custodia de presos do hospital de Ourense ou na unidade psiquiátrica do centro penitenciario que corresponda".

Ademais, as mesmas fontes precisan que os facultativos que atenden o preso teñen que informar ao xulgado cando sexa posible o traslado do individuo a un centro penitenciario.

A decisión xudicial prodúcese despois de que a maxistrada do Xulgado de Instrución Numero 2 do Carballiño tomase declaración ao home na Unidade de Agudos do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO).

ESTRANGULADA

A autopsia preliminar confirmara que a vítima foi estrangulada. O crime transcendeu o domingo, despois de que uns familiares da muller asasinada desen a voz de alarma despois de que esta non acudise a unha cita que tiña concertada con eles.

Axentes de Guardia Civil e Policía Local desprazáronse entón á vivenda do matrimonio, na rúa Alexandre Bóveda do Carballiño, á que accederon a través dun vehículo disposto polo servizo de emerxencias, entraron por unha ventá do primeiro piso e localizaron o cadáver da muller.

O marido da vítima foi achado na vivenda con lesións por arma branca autoinflingidas, que non resultaron mortais. O home, de 59 anos, foi derivado en primeira instancia ao centro sanitario do Carballiño e, posteriormente, trasladado ao CHUO.