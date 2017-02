A presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, trasladou a súa "fonda preocupación" polo atraso de case un ano na chegada do AVE a Galicia, confirmado este martes polo ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, e afirmou que a reunión mantida entre o ministro e o presidente da Xunta foi "unha tomadura de pelo para os galegos".

"O que máis me sorprende é que Feijóo estea tan contento", apuntou Silva, antes de sinalar que é "incrible e indignante a actitude conformista do presidente da Xunta", posto que "o novo atraso" supón que a chegada do AVE se postergará ata o terceiro trimestre de 2019, "e ademais din que será en probas".

Neste marco, cuestionouse "a que foi o presidente da Xunta a Madrid, e a que viñan aquelas caras tan sonrientes". "Porque o que trouxo de Madrid é un novo atraso ata 2019", dixo, a colación do que criticou que "non se falou para nada" de temas relevantes para Galicia como a variante por Cerdedo, a saída ferroviaria a Oporto, a A-55 e a peaxe da AP-9.

Así as cousas, mantivo que aínda que a variante por Cerdedo é "fundamental por razóns económicas e sociais", está "totalmente ausente das prioridades" de Feijóo, ao igual que a saída sur ferroviaria cara a Oporto, que "é fundamental para a competitividade nunha zona transfronteiriza con tanta potencialidade".

Do mesmo xeito, incidiu en que "é moi grave" que na reunión non falasen da A-55, e recordou respecto a iso que hai un ano a daquela ministra de Fomento, Ana Pastor, e a alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, "anunciaron unha reforma do trazado", pero dende entón non se volveu "saber nada" sobre esta vía, que é "unha das que sofre máis accidentes en España".

Finalmente, Silva remarcou que na reunión tamén se terían que abordar as peaxes da AP-9, "xa que supoñen unha perda de competitividade para as empresas da provincia e unha esquilma para os usuarios".