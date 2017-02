Aberto o prazo de solicitudes da PAC 2017-18, que non terá limitación para o cultivo de millo forraxeiro

A Consellería de Medio Rural introduciu unha modificación no período para o control de diversificación de cultivos para solicitar axudas da Política Agrícola Común (PAC) no período 2017-2018 que se abre agora. Desta forma, non se imporán limitacións para o cultivo de millo como forraxe, a diferencia dos últimos anos nos que as granxas de máis de 10 hectáreas tiñan que reservar o 25% do seu terreo para barbeito ou outras plantacións.

Diso informou este mércores en rolda de prensa a conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, que destacou que o cultivo de millo forraxeiro é de grande importancia para os gandeiros de vacún lácteo, pois esta limitación que se aplicaba ata agora era "prexudicial" economicamente para os gandeiros. De feito, admitiu que había ata quen optaba por non solicitar a axuda da PAC debido a esta restrición.

Así, o novo período de verificación irá do 15 de xaneiro ao 15 de abril, en vez de ser de abril ata xuño como ata agora, tal e como demandaban os gandeiros, que piden que durante o verán os terreos se poidan dedicar por completo á plantación de millo sen ter que reservar unha porcentaxe á plantación de herba ou outros cultivos alternativos, unha cuestión que lles provocaba perdas e maiores custos en insumos.

Ao respecto, Ángeles Vázquez apuntou que se tomou esta medida tras os estudios realizados polo Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo nos que se comprobou que o millo achega nitróxeno á terra, e non por deixar en barbeito o 25% do terreo ou por sementar alfalfa "a terra saía máis beneficiada", pois "pode haber máis problemas de sanidade vexetal" e implica un maior uso de maquinaria con "estragos" sobre o terreo.

Para iso, a Xunta consultou esta posibilidade ao Ministerio de Agricultura e ao Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), que autorizaron o cambio --sen necesidade de consulta coa Comisión Europea--, como xa fixera con outras comunidades como Asturias.

ORDE DE AXUDAS DE 190 MILLÓNS

Este mércores --o primeiro día posible para facelo-- publicouse no Diario Oficial de Galicia (DOG) a orde reguladora dos pagamentos por parte do Fondo Galego de Garantía Agraria (Fogga), que depende da Consellería de Medio Rural, das axudas da PAC para o período 2017-2018.

Así, tal e como avanzou tras o pasado Consello da Xunta o presidente do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo, a PAC 2017-2018 contará con 190 millóns de euros para 33.000 beneficiarios, correspondentes a pagamentos directos e a medidas agroambientales de desenvolvemento rural. O cen por cen das solicitudes tramitaranse de forma telemática.

Dos 190 millóns, uns 170 millóns correspóndese con pagamentos directos --destinados a gandeiros e agricultores activos en función de hectáreas e número de cabezas de gando-- e os 20 millóns restantes son para desenvolvemento rural --que buscan manter explotacións en zona de montaña, agricultura ecolóxica e relacionadas co agroambiente--.

UNHA SOA SOLICITUDE PARA LÁCTEO E PAC

Así mesmo, esta orde inclúe a novidade de que os produtores lácteos que queiran pedir subvencións para cubrir perdas --o Ministerio de Agricultura abrirá en 15 días unha liña de 14,7 millóns-- poderán facelo na propia petición da PAC, de forma que "os gandeiros non teñan que volver facer unha nova solicitude" e sexan "máis áxiles".

Preguntada polo incremento a 33.000 beneficiarios para 2017-2018 fronte aos 32.000 de 2016-2017, a conselleira achacouno ao número de incorporacións "importante" no agro galego.

PAGAMENTO DE AXUDAS PENDENTES

No tocante ás axudas pendentes do período 2016-2017, a conselleira garantiu que se aboarán entre os meses de febreiro e marzo --o prazo de pagamento remata o 30 de xuño-- o "cen por cen" das subvencións.

Da campaña 2016-2017, o Fogga aboou 102,7 millóns a 26.000 beneficiarios, mentres que os pagamentos pendentes ata 170 millóns pagaranse nos dous próximos meses.