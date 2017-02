Augas de Galicia non mirará "para outro lado" coa mina de San Fins, no concello de Lousame (A Coruña), pero rexeita falar de "lodos tóxicos" na balsa respecto diso da cal preguntou o BNG na comisión de medio ambiente do Parlamento.

O director do organismo público, Roberto Rodríguez, na súa intervención, sinalou á realización de catro inspecciones desde febreiro de 2016 --a máis recente o pasado 25 de xaneiro e con resultados aínda pendentes de análises-- a partir das cales o ente "acredita" unha "afección prolongada no tempo ao dominio público hidráulico".

Esta afectación, segundo explicou o alto cargo, é consecuencia de "escorrentías". E é que o feito é que se rexistran parámetros "por encima do límite" en metais como o cobre disolto. "Probablemente", segundo dixo o alto cargo, débase a "os anos" que a explotación mineira leva "abandonada e sen funcionar".

Na súa quenda, o deputado do Bloque Xosé Luís Rivas 'Mini' advertiu do risco para 1.200 postos de traballo nos bancos marisqueiros, pola proximidade da mina á ría, e ademais incidiu en que "a pregunta do millón se de quen é a balsa".

TITULARIDADE

Sobre a súa titularidade, o responsable de Augas afirmou que a Xunta o está "investigando", coas dificultades que leva unha propiedade que ten "máis de 100 anos de antigüidade". Por agora, segundo apuntou, non está "acreditado" que forme parte da explotación.

A empresa que agora pretende facerse cargo dela indicou que esa balsa "non forma parte" da mina, pero Rodríguez matizou que esa resposta non é definitiva e que a indagación continúa, en colaboración coa Consellería de Economía.

Unha vez finalizada, con "independencia" de se se determina que forma parte ou non da explotación, subliñou que "Augas de Galicia non vai mirar para outro lado", senón "todo o contrario".

Así, asegurou que fará asumir as súas obrigacións á compañía no caso de que lle pertenza a balsa ou, no suposto contrario, será a propia administración a que aborde os traballos de limpeza de sedimentos e devolución da canle ao seu estado natural.

ALEGACIÓNS

Por outra banda, pero aínda sobre San Fins, informou de que se está tramitando a autorización da vertedura que solicitou a firma e viu nesta a "oportunidade idónea" para "regularizar a situación e dar cumprimento á normativa".

Tras tramitar o expediente e esixir "toda a documentación" precisa, leste foi sometido a información pública e agora mesmo examínanse as "moitas e moi profusas" alegacións que presentaron diversos colectivos ecoloxistas, confrarías e institucións como o Concello de Muros.

O peticionario, agregou, agora pode "entregar o que considere" oportuno e despois o Executivo tomará unha decisión, ante a cal Rodríguez garantiu que se velará pola "seguridade" da contorna.

SANEAMENTO RÍA DE AROUSA

Achega do saneamento na Ría de Arousa preguntoulle ao director de Augas o deputado do PSdeG Julio Torrado, quen censurou que "o Partido Popular promete moi ben pero cumpre bastante mal".

Rodríguez, na mesma comisión, replicou que o saneamento integral das rías é un obxectivo "prioritario" do Goberno galego nesta lexislatura e esgrimiu cifras para avalalo como os 23 millóns que se destinarán á ría nos próximos anos.